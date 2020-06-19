



Возможные сценарии для Молдовы сегодня обсуждались и в эфире авторской передачи Людмилы Бельченковой «Дело Принципа». Участники: Никита Цуркан, депутат от ПСРМ и Владимир Боля, депутат от ПДС по разному смотрят на происходящее в стране, но нашлись и точки соприкосновения. Главным образом они сошлись во мнении, что феномен политического туризма в парламенте надо искоренить.



Вице-председатель ПДС Владимир Боля считает, что выходом из текущего кризиса в парламенте могут быть досрочные парламентские выборы.



ВЛАДИМИР БОЛЯ, ДЕПУТАТ ОТ ПДС



«Ратуем за то, чтобы были парламентские выборы. Безусловно. Для того, чтобы очистить политический класс нашего парламента. Для меня очень важно, чтобы все депутаты, которые сегодня находятся в парламенте, работали на благо своей страны, ни на себя, ни на какие-то непонятные интересы, не включались в какие-то непонятные игры».



Прокомментировали депутаты и уход Ефросинии Грецу из ДПМ в «Pro-Moldova», которая является одним из авторов декларации принятой парламентом, осуждающей политический туризм. Владимир Боля считает этот поступок выходящим за грань морали. Никита Цуркан в свою очередь, уверен, что необходимы законодательные механизмы, которые искоренят политический туризм в парламенте.



НИКИТА ЦУРКАН, ДЕПУТАТ ОТ ПСРМ



«Это такое явление, в котором нужно ставить жирную точку. Нужно принять какие-то законодательные акты о запрете переходить с одной фракции в другую, или выхода из партии. Очень простая математика. Если человек выходит из партии, как некоторые депутаты – всё очень просто, сдаёшь свой мандат. Наверно так должно это работать».



Никита Цуркан считает, что антиолигархические силы в парламенте должны пытаться находить консенсус, работая на благо народа. В противном случае влияние олигархов на процесс принятия решения в стране может вернуться.



НИКИТА ЦУРКАН, ДЕПУТАТ ОТ ПСРМ



«Сейчас вместо того чтобы критиковать друг друга, нужно каким-то образом находить точки соприкосновения и делать всё для того, чтобы очищаться от олигархических сегментов, которые у нас сегодня есть в парламенте».



В необходимости бороться с олигархами согласен и Владимир Боля. Вице-председатель ПДС на вопрос модератора о сотрудничестве с другими оппозиционными партиями в парламенте, ответил так.



ВЛАДИМИР БОЛЯ, ДЕПУТАТ ОТ ПДС



«Мы считаем невозможным на сегодняшний момент создать какую-то либо политическую коалицию с представителями партии «Шор». Ни в каком виде. Есть, конечно, огромное количество вопросов и очень мало ответов и касаемо политиков из «Pro-Moldova».



Богдан Танасов, для Accent TV