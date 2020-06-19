



21 июня молдавские врачи отметят свой профессиональный праздник. Традиционно День медицинского работника отмечается в третье воскресенье первого летнего месяца. В преддверии праздника наша съемочная группа встретилась с несколькими врачами, об одном из них наш сюжет.



« – Они все всё хорошо усваивают? Животик не вздувается? Все отлично молодцы. – Пака мало молока я стараюсь ему больше дать».



Марина – молодая мама. Буквально пару дней назад она родила тройню, все мальчики. Но из-за тяжёлых преждевременных родов младенцы были переведены в детскую реанимацию. В этом отделении, где мамы уже могут принимать непосредственное участие в жизни своих детей, находятся и двое Марининых малышей, а третий мальчик еще под пристальным наблюдением врачей.



Лариса КривчАнская, завОтделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных

У нас на данный момент находится одна двойня и две тройни. Многоплодная беременность – это одна из причин преждевременных родов и у них есть проблемы. Тем более, когда это второй, третий из тройни они больше страдают. Этот ребеночек подключен к системе «сипап» он дышит сам, в отличие от того ребенка, но мы поддерживаем постоянное давление в дыхательных путях чтобы не калабировались мешочки».



«Вот это метод фототерапии. Таким образом, мы лечим желтушки. Он подключен к искусственной вентиляции легких под давлением».



Ежегодно в отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных поступают около одной тысячи малышей. Лариса Филипповна Кривчянская заведующая в этом по-настоящему не простом отделении уже более 30 лет. За это время через ее руки прошли 30 тысяч мальчиков и девочек со всей Молдовы. Это население целого Кагула – не маленького города на юге Республики Молдова.



«Это наши дети. Это ребенок – маленький 1,100 кг. Вот он. Фамилия, вес, и какой он был».



Лариса Филипповна начинала с обсервационного отделения, в котором пациенткам оказывается квалифицированная медицинская помощь на всех сроках беременности, в родах и послеродовом периоде. Затем - врач уже с большим стажем работы - была назначена на должность заведующей отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных.



Лариса КривчАнская, завОтделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных



«У нас в семье не было врачей, я первая врач Мои родители были педагогами. В таких семьях дети идут по их стопам. А мне это не нравилось. И я сказала, что нет, я педагогом ни за что не буду. Я буду врачом и буду лечить детей. Вот так моя мечта и сбылась».



«– Мы ветераны. – Вы 39 лет вместе? – Как открылся роддом. Лариса Филипповна большой человек, с душой, как мать».



Лариса КривчАнская, завОтделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных

«Мы стараемся, чтобы как можно меньше было потерь в этом отделении, и как можно больше детей уходило от нас, и продолжали свою жизнь и радовали своих родителей. Это и есть наше призвание, мы очень любим свою специальность весь мой коллектив. Практически все эти дети, которые находятся длительное время, особенно крайне тяжелые дети, они настолько уже наши, что мы их считаем членами нашей семьи».



Уже в это воскресенье все медицинские работники будут праздновать свой профессиональный праздник. Лариса Филипповна передала самые добрые пожелания своим коллегам.



Лариса КривчАнская, завОтделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных

«Мы находимся накануне, для нас очень большого праздника – Дня медицинского работника. Желаю вам хороших семей, потому что семья – это очень важно для врача, главное чтобы семья вас понимала. Я хочу, чтобы улыбки не сходили с ваших лиц, чтобы вас радовали пациенты, чтобы радовали дети, внуки. Все что мы делаем – мы делаем на благо нашего народа».



Сегодня врачи на настоящей передовой - на передовой борьбы с коронавирусом нового типа. А 21 июня они будут принимать поздравления. Команда Accent tv присоединяется ко всем поздравлениям и желает всем, кто трудятся в сфере медицины, здоровья и счатья. Спасибо за ваш бесценный труд.