În timp ce unii tineri visează la o viață mai bună peste hotare, alții nu schimbă pe nimic meleagul natal. Este și cazul unei tinere agricultoare din satul Teleșeu, raionul Orhei, care s-a întors de la studii din Marea Britanie, iar acum gestionează o plantație bogată de zmeură și căpșuni în localitatea sa de baștină.



Acum un an, Anastasia a decis să se întoarcă acasă. În Marea Britanie, tânăra a studiat medicină veterinară, dar fiind pasionată de agricultură a decis să-și dezvolte propria afacere.



ANASTASIA OLEINIC, AGRICULTOARE

Sunt fericită că m-am întors. Știți, fericirea mare constă în lucruri mărunte, pe care le vedem zilnic, începând de la toate buruienile care cresc împrejur, copacii, animăluțele, copiii și familia.



La 28 de ani ai săi, este mamă fericită și femeie de afaceri în devenire. În fiecare zi se străduie să-și îmbogățească bagajul de cunoștințe în domeniu.



ANASTASIA OLEINIC, AGRICULTOARE

Toate plantele sunt ca niște copii, trebuie să știi a le îngriji. Acumulând cunoștințe, o să creștem, o să mă dezvolt, o să măresc. Nu vreau să fac o afacere de multe ha, doar de un produs, pentru că devine plictisitor pentru mine să fac una și accea. Atunci când am ceva divers, azi aici, mâine acolo, parcă mă simt mai înaripată.



Anastasia ne-a împărtășit câteva secrete privind tehnicile de creștere a zmeurei.



ANASTASIA OLEINIC, AGRICULTOARE

Nu se taie vârful, se lasă să crească, asta e foarte important. Până în vârf ea are roadă, dacă o tăiem, noi pierdem toată roada asta. Este foarte important, să fie menținută bine, aranjată bine, legată frumos, pentru ca să circule aerul, să fie soarele, să fie aerisirea asta necesară.

AURELIA SLABU, MAMA ANASTASIEI

Suntem foarte bucuroși, mă mândresc foarte mult că am așa copil. E copil de casă, de patrie. Dacă copiii noștri încetișor, câte unul, câte doi o să afacă afaceri și o să se dezvolte, atunci și țara noastră o să prospere și o să fim toți mândri de Moldova noastră.



În viitor, Anastasia nu dorește să plece din țără și planifică să îmbine cele două pasiuni pe care le are - agricultura și medicina veterinară.



ANASTASIA OLEINIC, AGRICULTOARE

Aș putea să unesc și creșterea de pomușoare și în general, de agricultură și cumva să unesc asta cu grija de animale sau o fermă mică sau o colecție de animale, deja vedem cum îmi merge. Iubesc țara, iubesc satul, iubesc viața de aici de acasă, nu vreau pentru nimic în lume să plec de aici. Pe toți care-i cunosc, cu toți vorbesc, hai, nu plecați, dar dacă vă duceți, întorceți-vă.



Veronica Leșco și Nicolae Vasiliev, Accent TV.