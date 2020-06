Chiar dacă turismul se numără printre cele mai afectate domenii în perioada pandemiei de COVID-19, administratorii agențiilor de profil speră la o ameliorare a situației, începând cu următoarea lună. Astfel, chiar dacă nu toate țările au relaxat restricțiile, cetățenii moldoveni deja își pot achiziționa bilete de călătorii către unele destinații preferate. Totuși, numărul celor care și-au anulat vacanțele din această vară este în creștere.



Potrivit administratorilor companiilor de turism din Republica Moldova, începând cu luna iulie, mai multe destinații turistice, care sunt în top 3 preferințe ale moldovenilor își vor deschide ușile pentru sejururi. Pentru moment, turiștii sunt mai mult la nivel de consultație decât la nivel de procurare, deoarece nu există o informație clară de la companiile turistice din alte țări, unde vor putea călători moldovenii.



ION CURMEI, DIRECTOR GENERAL AGENȚIE TURISM

Îmbucurător este faptul că Turcia a anunțat oficial că din 1 iulie că putem pleca, ceea ce ne face să promovăm aceste destinații turistice către clienții noștri. 2- partenerii noștri din Grecia ne asigură că la fel, din 1 iulie vom putea pleca, chiar dacă nu este niciun comunicat oficial.



Tururile pentru Grecia sunt disponibile deja din data de 3 iulie, cu autocarul, iar cu avionul de la mijlocul lunii iulie. Dacă dispuneți de dublă cetățenie, sejurul în Grecia este disponibil din data de 15 iunie. Totuși, companiile de turism atenționează că persoanele care aleg o destinație turistică vor fi verificați minuțios, așa că ar fi mai bine să evite călătoriile dacă observă unele simptome ale COVID-19.



ION CURMEI, DIRECTOR GENERAL AGENȚIE TURISM

Este un protocol stabilit de autoritățile elene, care au hotărât că nu vor sta turiștii în carantină 14 zile. Este informația oficială. Dar în cazul în care ești depistat cu temperatură sau ești depistat cu simptome, automat ești în izolare o zi, până dai testul. Izolarea se petrece în vamă, la intrarea ăn țară sau aeroport. Dacă testul este negativ mergi mai departe la hotel, în cazul în care ești pozitiv, rămâi 14 zile și ești tratat gratuit de către autoritățile elene, INCLUSIV ȘI TURCII AU ACEEAȘI POLITICĂ.



Totuși, mulți moldoveni au decis să-și anuleze vacanțele din această vară, din cauza pandemiei. Ei optează pentru plimbările prin parc sau odihna la țară.



Eu am bilet de fapt pentru 15 iulie dar nu sunt sigură că voi pleca. În Elveția. Și acum nu îmi permit, dar sper foarte mult că se va schimba ceva până atinci.



Deocamdată nu am planificat. Teama nu este așa mare, pur și simplu să nu fie probleme, că suntem cu copilul și planificăm vacanța cu copilul.



Nu este clară situația, deocamdată. Și mai ales că numărul cazurilor crește în Moldova. Poate când o să scadă vom pleca.



Noi suntem de la țară, de pe malul Nistrului și noi alternativă avem unde să ne odihnim. Nuștiu de ceilalți care nu au posibilitate să meargă la țară, dar familia noastră cu odihna nu o să ducem lipsă în acest an.



Amintim că în luna mai, parlamentul a aprobat un proiect de lege care prevede extinderea, de la 14 la 540 de zile, a termenului de restituire a plăților pentru pachetele turistice, în cazul rezoluțiunii contractelor înainte de începerea călătoriei.