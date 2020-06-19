



Сегодня в борьбе с коронавирусной инфекцией в Молдове задействовано 27 больниц и лечебных учреждений, в том числе созданный на Moldexpo распределительный центр для пациентов с подозрением на COVID-19. Некоторые из этих медучреждений в рамках запущенной в 2017 году реформы больниц должны были быть уже ликвидированы. Как посчитали авторы той реформы, в стране слишком много государственных лечебных учреждений.



За почти 30 лет независимости в Республике Молдова не была построена ни одна государственная больница. Зато власти не раз порывались закрыть существующие, а землю, на которой они расположены - приватизировать. Несколько лет назад после массовых выступлений медперсонала удалось отстоять от приватизации кишинёвскую инфекционную больницу имени Тома Чорбы. Об оптимизации в системе здравоохранения, а точнее — закрытии больниц, достаточно активно у нас стали говорить в 2016 году. А в 2017 году министерство здравоохранения разработало масштабный оптимизационный документ под названием “Реформа больниц в Республике Молдова до 2024 года”. По мнению авторов проекта, в стране слишком много больниц, поэтому большую часть из них предполагалось реорганизовать или ликвидировать. Как заявил тогда госсекретарь минздрава Борис Гылкэ, наличие 71 больницы в Молдове является роскошью.



Из “Концепции реформы больниц в РМ до 2024 года”

“Унаследованная система здравоохранения Семашко характеризовалась чрезмерной инфраструктурой. Начиная с 90-х годов общее количество больниц в стране уменьшилось. При всём этом, ещё есть место для роста эффективности больничной сферы”.



Концепция реформы больниц 2017 года предусматривала в течение последующих семи лет закрыть или реорганизовать 2/3 медицинских учреждений страны. К 2024 году в Молдове из 71 больницы должно было остаться 19, а часть пациентов планировалось централизованно направить в частные клиники. В итоге в республике должно было остаться 11 региональных, 4 центральные, 3 специализированные и одна университетская клиника. Самых тяжелых больных планировалось лечить в 4 центральных больницах. Сегодня многие медучреждения, которых согласно реформе больниц планировалось пустить под нож, находятся на передовой борьбы с коронавирусом. Эпидемия COVID-19 выявила много проблем в молдавской системе здравоохранения и показала неэффективность уже проведенных и запущенных реформ. Как заявил недавно президент Игорь Додон, «медицина, которая у нас сейчас есть – это и результат неудачных реформ в данной сфере”. Поэтому после завершения пандемии будет разработана новая стратегия развития здравоохранения, которая в том числе будет предусматривать увеличение инвестиций в медицину.