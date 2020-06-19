



Кто-то мечтает скорее уехать за границу в поисках лучшей жизни, а кто-то, наоборот, понимает, что лучше родного края нет. Ко второй категории относится героиня нашего следующего сюжета. Анастасия родилась в селе Телешеу Оргеевского района, получила образование в Великобритании, но решила вернуться домой, на родину, чтобы заниматься любимым делом – выращиванием малины и клубники на собственной плантации.



Уже год как Анастасия Олейник вернулась домой в село Телешеу. В Англии девушка получила высшее образование, получив специальность ветеринара, однако, решила вернуться на Родину посвятить всю себя давнему увлечению.



АНАСТАСИЯ ОЛЕЙНИК - АГРАРИЙ

«Я счастлива, что вернулась. Знаете, счастье – в деталях, в мелочах, которые мы видим ежедневно, начиная с бурьяна, растущего вокруг, деревьев, животных, и заканчивая детьми и семьей».



В свои 28 лет Анастасия – счастливая мама и успешный предприниматель. Девушка старается ежедневно пополнять свой багаж знаний на выбранном ею пути.



АНАСТАСИЯ ОЛЕЙНИК - АГРАРИЙ

«Все растения, как дети. О них надо знать и ухаживать за ними. Накапливая знания, ты можешь их лучше вырастить, развить. Не хочу развивать свой бизнес на большой территории, потому что для меня становится скучно делать одно и то же. Когда есть разнообразие, сегодня – здесь, завтра – там, я как будто окрыленная».



Анастасия с удовольствием делится знаниями и увлеченно рассказывает о том, как выращивать малину.



АНАСТАСИЯ ОЛЕЙНИК - АГРАРИЙ

«Не стоит отрезать верхушку, пусть растет. Это очень важно. У растения до макушки – плоды, и если ее срезать, тогда можно потерять все. Очень важно следить за малиной, чтобы она была правильно посажена, чтобы воздух циркулировал. Проветривание для растения очень важно».



АУРЕЛИ СЛАБУ – МАТЬ АНАСТАСИИ

«Я очень рада и очень горжусь, что у меня такой ребенок. Она домашний ребенок, дитя своей родины. Если наши дети будут развивать свой бизнес или просто работать здесь, в нашей стране, тогда и Молдова станет развиваться, и мы все будем гордиться Молдовой».



Свое будущее Анастасия видит в Молдове, она хочет совмещать два своих увлечения: сельское хозяйство и ветеринарию.



АНАСТАСИЯ ОЛЕЙНИК - АГРАРИЙ

«Я могла бы объединить и садоводство, вообще сельское хозяйство, и свою любовь и заботу о животных. Это будет или небольшая ферма или несколько животных. Посмотрим, как пойдет. Я люблю нашу страну, люблю село, люблю жизнь здесь, дома. И ни за что бы на свете не уехала отсюда. Я всем своим знакомым говорю – если вы уезжаете за границу, обязательно возвращайтесь!».



Вероника Лешко, Николай Васильев для Accent TV.