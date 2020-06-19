



Молдавские туристические компании надеются на улучшение ситуации в сфере туристического бизнеса уже начиная со следующего месяца. Туризм ожидаемо стал одним из самых пострадавших сЕкторов экономики на фоне пандемии COVID-19. Но даже если не все страны ослабили ограничения, связанные с распространением коронавируса, граждане Молдовы уже могут покупать билеты и планировать поездки. Но число тех, кто окончательно отменил свой отпуск этим летом, продолжает расти.



По словам руководителей туристических компаний с 1 июля несколько направлений, которые входят в топ-3 предпочтений наших граждан, начнут продажу путевок. Но пока будущие туристы не торопятся покупать билеты.



ИОН КУРМЕЙ, директор туристического агентства

«Радует, что Турция официально объявила о том, что наши граждане уже с 1 июля смогут отправится в путешествие к ним. Поэтому мы и продвигаем эти путевки. А два наших партнера из Греции уверяют нас, что даже если не будет официального заявления, мы все равно сможем отправить к ним своих граждан».



Туры в Грецию на автобусе будут доступны с 3 июля, а на самолете только с середины следующего месяца. Будущих путешественников предупреждают о тщательных проверках.



ИОН КУРМЕЙ, директор туристического агентства

«Есть протокол, установленный греческими властями, в котором указанно, что туристов не будут помещать на четырнадцатидневный карантин. Это официальная информация. Но если у вас будет температура или любые другие симптомы, вас автоматически изолируют на один день, в течение которого необходимо пройти тест. Изоляция проходит на таможне, при въезде в страну или аэропорту. Если тест отрицательный, вы сможете отправиться в отель. Если тест окажется положительным, вы будете госпитализированы на 14 дней. Лечение – бесплатное и для граждан Молдовы и для граждан Турции».



Но многие молдаване решили отменить свои летние каникулы из-за пандемии. Люди выбирают более безопасный отдых: прогулки в парках или отдых на даче.



У меня есть билет на 15 июля, но я не уверен, что смогу уехать в Швейцарию. . Да я и сам себе не разрешаю сейчас лететь, но я очень надеюсь, что до этого времени что-то изменится.



Deocamdată nu am planificat. Teama nu este așa mare, pur și simplu să nu fie probleme, că suntem cu copilul și planificăm vacanța cu copilul.



Ситуация пока не ясна. Тем более что в Молдове растет количество зараженных. Может быть, когда все пойдет на спад, мы уедем.



«Мы живем в селе прямо на берегу Днестра, у нас есть альтернативное место для отдыха. Есть люди, у которых нет возможности поехать даже на дачу, но наша семья отдых в этом году не пропустит».



Напоминаем, что в мае парламент Молдовы принял закон, предусматривающий продление срока возврата платежей за туристические пакеты в случае расторжения контрактов до поездки - с четырнадцати до пятисот сорока дней.