



Повестку предстоящего визита в Москву обсудили президент Игорь Додон и посол Российской Федерации в Республике Молдова Олег Васнецов. 24 июня на Красной площади состоится военный парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, в котором примут участие и наши военные.



В ходе очередного выпуска «Президент отвечает» Игорь Додон рассказал, что помимо присутствия на параде, он намерен провести ряд важных двусторонних встреч для того, чтобы решить серьезные вопросы, с которыми сталкивается население Молдовы. Первый вопрос – продление беспошлинного режима экспорта на ряд молдавских товаров, срок действия которого истекает 30 июня.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Пошлины достаточно внушительные. Например, на яблоки – больше лея на килограмм. Эти пошлины полтора года назад были отменены благодаря моей договоренности с Владимиром Путиным. Цена вопроса для нас? Ежегодно это 400-500 миллионов леев. К примеру, более 200 тонн яблок, которые мы экспортируем в РФ, по лею с лишним таможенной пошлины за килограмм – это уже 250-300 миллионов леев, которые остаются дома, т.е., эти деньги остаются у молдавских производителей».



Президент подчеркнул - жизненно важно, чтобы этот льготный режим экспорта не только на фрукты, но и на вина, был продлен хотя бы до конца текущего года. Второй вопрос – авторизации для международного транспорта, введенные Россией в качестве ответной меры на действия молдавского правительства периода «Альянса за Евроинтеграцию». Игорь Додон намерен договорится о выделении дополнительного количества так называемых «дозволов», чтобы наши экспортеры беспрепятственно могли везти свой товар на рынки России. Третий вопрос, стоящий на повестке дня президентского рабочего визита – российский кредит.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Это более сложный вопрос, потому что Молдова, по инициативе некоторых популистов, упустила возможность получить этот кредит – а это более 4 миллиардов леев, которые должны были уже поступить в госбюджет. У российской стороны появляется резонный вопрос: мы еще раз его подпишем, а вы снова заблокируете его в парламенте? Это очень деликатный вопрос, который я намерен обсудить».



В то же время, президент коснулся темы участия молдавских солдат Роты почетного караула в Параде Победы. Он подчеркнул, что в этом нет никакого нарушения, как это пытаются представить некоторые «псевдопатриоты». Игорь Додон напомнил, что в прошлом году молдавские военные участвовали в параде к национальному празднику Румынии. Это распоряжение также было подписано главой государства, но тогда никто почему-то не возмущался. В Москве в Параде Победы 24 июня примут участие 75 военнослужащих Роты почетного караула из Республики Молдова, которые вместе с военными других стран пройдут строем по Красной площади.