



У Молдовы на нынешнем этапе развития политической ситуации, есть 3 возможных сценария: миноритарное правительство, работающее до президентских выборов; создании коалиции национального спасения, состоящей из ПСРМ, ДПМ, ПДС и ППДА и досрочные парламентские выборы. Об этом Игорь Додон заявил в ходе традиционного выпуска «Президент отвечает», уточнив, что решение остается за политическим классом страны, и ответственность за это решение также будет лежать на политиках.



Президент сообщил, что в парламенте увеличивается количество «плахотнюковских депутатов», в том числе и так называемые «консервы Плахотнюка» в рядах партий блока «АКУМ». И сейчас все здоровые политические силы должны объединить усилия, чтобы выдворить этих «бандитов» из законодательного органа страны. Додон напомнил депутатам о судьбе ЛДПМ и ПКРМ, которые пошли на контакт с бывшим лидером демократов, и ушли в историю.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Они проголосуют вместе с вами, чтобы скинуть правительство Кику. Проголосуют за ваше правительство, а потом придут к нам, чтобы нашими голосами скинуть ваше правительство. И так будут играть то с вами, то с нами, до тех пор, пока не покончат и с вами, и с нами».



Глава государства констатировал, что главная цель массовой покупки депутатов – обеспечение нахождения на свободе Владимира Плахотнюка.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Им нужна Генпрокуратура, КС и система юстиции, чтобы остановить дела по краже миллиарда. Больше их ничего не интересует. Вы думаете, они вложили более 20 миллионов долларов в проект «ПроМолдова», покупая депутатов, чтобы отдать вам правительство? Г-н Нэстасе, неужели вы такой наивный?».



По мнению президента, в нынешней ситуации Молдова стоит перед выбором: миноритарное правительство, широкая коалиция или досрочные парламентские выборы. Правительство меньшинства может обеспечивать функциональную работу государства вплоть до президентских выборов. Второй вариант – широкая коалиция с партиями, вошедшими в состав парламента, без перебежчиков.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Вместе - 4 антиолигархические партии - создаем новое парламентское большинство, назовем его, например, коалиция национального спасения или антиолигархическая коалиция. Создаем ее на короткое время, на 3-4 месяца, проведем президентские выборы. Не связываемся с бандитами. А после президентских выборов, посмотрим, кто победит – левые или правые – и решим уже, что делаем дальше. Но, ни вы, ни мы не связываемся с Плахотнюком».



Третий сценарий, озвученный президентом – это проведение досрочных парламентских выборов. Либо одновременно с президентскими, если КС даст добро, либо после президентских. В то же время, глава государства предупредил, что если оппозиция все же решит пойти на сделку с Плахотнюком, то ответственность за последствия ляжет на этих политиков.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Вы готовы связаться с дьяволом, тогда идите в ад вместе с ним. В прошлом году я принял твердое решение, что не свяжусь с Плахотнюком и не собираюсь его нарушать. Вы хотите попробовать – ваше право. Заверяю вас, что ни социалисты, ни президент не будут в этом участвовать. Более того, что до тех пор, пока я буду президентом, я не допущу эти игры, чтобы Плахотнюк снова захватил государственные институты страны».



Подводя итог, Игорь Додон отметил, что намерен на следующей недели провести дискуссии с лидерами 4 партий, прошедших в парламент: Зинаидой Гречаный, Павлом Филипом, Майей Санду и Андреем Нэстасе, чтобы всем вместе обсудить политическую ситуацию в стране и решить, куда двигаться дальше.