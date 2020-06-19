



«Низко и цинично», - так глава государства прокомментировал требование депутатов «группы Канду о вотуме недоверия министру здравоохранения Виорике Думбрэвяну. В ходе очередного выпуска «Президент отвечает», Игорь Додон напомнил, что главе Минздрава удаётся справляться с ситуацией, спровоцированной пандемией, в очень сложных условиях – при почти разрушенной системе здравоохранения.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Я считаю, что это удар ниже пояса. Г-жа Думбрэвяну противостояла этой пандемии в течение последних 3-4 месяцев. В очень сложной ситуации, когда система здравоохранения была разрушена, в том числе, и бывшим министром, которая сейчас в «группе Канду». Но г-жа Думбрэвяну справилась, даже в этой непростой ситуации. А вы бьете по ней, и вызываете ее «на ковер», как сказал кто-то в парламенте? Это издевательство».



Президент заявил, что выдвижение вотума недоверия Виорике Думбрэвяну - «очень низко со стороны Канду и его команды». Напомним, в четверг, депутаты, входящие в состав парламентской группы «ПроМолдова» представили инициативу по отставке Виорики Думбрэавяну с поста министра здравоохранения. Вотум был озвучен бывшим министром Руксандой Главан. В связи с этим, депутат Владимир Односталко напомнил, что именно Руксанда Главан в ее бытность главой Минздрава настаивала на ликвидации большинства районных больниц страны, а сегодня пытается использовать сложную эпидемиологическую ситуацию для получения политических дивидендов.