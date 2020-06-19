



Винная отрасль Молдовы подсчитывает убытки от пандемии коронавируса. Сложнее приходится небольшим заводам, у них не продано вино прошлого года. Удержаться на плаву многим помог экспорт на рынок Содружества. Во время карантина Россия, Беларусь и Казахстан оставались открытыми для молдавских вин. Подробности в следующем сюжете.



Эта фиолетовая смесь - пищевой бентонит и желатин. Добавки помогут красному вину храниться в цистернах дольше - в жару, на улице. Условия не самые лучшие, но другого выхода у винзавода нет. Погреб забит до отказа белыми винами, продаж сейчас нет.



ВАСИЛИЕ АГЕНИЕ ТЕХНОЛОГ ВИНЗАВОДА

« Таким образом мы выводим из вина микроорганизмы, протеины, дрожжи, которые могли бы его испортить. Разными способами пытаемся охладить вино, периодически поливаем цистерны родниковой водой, накрываем их сверху, делаем все, что можем, исходя из тех, возможностей, которые у нас есть».



В цистернах на этом небольшом винзаводе хранятся 2 миллиона литров вина. Обычно к началу лета его всегда продавали - нАливом за границу или более и крупным производителям внутри страны. Теперь прежние покупатели сами избавляются от старых запасов.



ПЕТР АГЕНИЕ ДИРЕКТОР ВИНЗАВОДА

« Идет сезон, до сезона осталось полтора месяца, ёмкости вместо того, чтобы были пустые, они полные. Если будут емкости полные, значит, у 2 тысяч фермеров будут головные боли, это повлияет и на социальную сферу, и на образ жизни, и на мышление, и на недовольство граждан».



На заводе надеются, что вино не пропадет и до осени кризис разрешится. Поэтому готовят оборудование к новому сезону, чтобы в сентябре принять новый урожай у крестьян. Последние 10 лет в Молдове - перепроизводство вина. На каждый проданный литр, в запасе остаётся два. Пандемия короновируса усугубила и без того сложную ситуацию. Сейчас по всей Молдове вино лежит мертвым грузом на сумму в 200 миллионов долларов. Если в ближайшие месяцы экспорт не возобновится в прежних масштабах, цены на вино могут рухнуть. Один из крупнейших винных комбинатов Молдовы готовит акции и скидки. Всё лето бутылка молдавского вина будет дешевле на 10, 15 и даже 25 процентов. За время пандемии продажи на внутреннем рынке сократились в два раза, экспорт - на четверть. Не обанкротиться помог рынок Содружества. Россия, Беларусь, Казахстан оставались открытыми для молдавских вин.



ДЕНИС ШОВА ГЕНДИРЕКТОР ВИНКОМБИНАТА

«За счет того, что мы не сокращали не то чтобы поставки, а не сокращали объемы поставок, соответственно, и денежные потоки с этих стран будут на том же уровне, и они будут помогать нам для дальнейшего развития».



На будущее в отрасли дают оптимистичные прогнозы, в кризис от второй волны короновируса не верят. Совместные подсчеты с партнерами по всему миру говорят о постепенном росте продаж до конца года. Из Китая, США и стран Евросоюза уже начали поступать первые заказы.