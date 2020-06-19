СРОЧНО! 450 новых случаев COVID-19 в Молдове
За последние сутки в Республике Молдова зарегистрировано 450 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты. Из них 9 случаев заражения выявлено в Приднестровском регионе. Общее число инфицированных достигло 13 556 человек.
Количество выздоровевших составило 7525 пациентов.
Количество выздоровевших составило 7525 пациентов.
Опубликовано: 17:04 19/06/2020
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