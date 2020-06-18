



Впервые начальный этап зачисления в ВУЗы нашей страны пройдет дистанционно, в режиме онлайн, а период подачи документов начнется одновременно для всех институтов и университетов страны. Молдавские ВУЗы уже представили свои предложения на новый учебный год. Подробности – в нашем следующем материале.



В этом году зачисление во все ВУЗы страны пройдет в период с 27 июля по 4 августа. 23 июня Технический университет Молдовы проведет День открытых дверей в онлайн режиме, и все заинтересованные абитуриенты смогут ознакомиться с предложениями 9 факультетов Политеха.



РАДУ МЕЛЬНИК, ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ ПРИЁМНОЙ КОМИССИИ ТУМ

«Вы можете зарегистрироваться на сайте Технического университета Молдовы и принять участие в этом событии. Выпускник лицея сможет ознакомиться со всеми факультетами, несмотря на то, что ему интересны 1 или 2, он может ознакомиться с работой всех».



Государственный Медицинский университет им. Николая Тестимициану предлагает абитуриентам две новых специальности: общественное здоровье и радиологическая технология. Срок обучения – 4 года. В администрации ВУЗА напомнили, что согласно регламенту с нового учебного года количество получаемых средств из бюджета будет напрямую зависеть от количества зачисленных студентов.



ЭМИЛ ЧЕБАН – РЕКТОР ГУМФ ИМ Н. ТЕСТИМИЦИАНУ

«Все расходы на подготовку студента в ВУЗе будет рассчитано здесь, и, практически, все университеты с большим количеством студентов, будут пользоваться этим правилом. И не будет потерь из бюджета университета».



В Молдавском Государственном Университете уверены, что справятся с обучением в режиме онлайн в случае новой волной пандемии.



ВИОЛЕТА КОЖОКАРУ – ПРОРЕКТОР ГУМ

«У нашего Университета есть опыт работы на различных образовательных платформах. У нас есть платформа Moodle, это платформа нашего ВУЗа. Каждый преподаватель обязан размещать свой курс на эту платформу, а студенты уже пользуются этим курсом».



В ВУЗах России уже началось зачисление студентов, в том числе и из других стран. Ивану Ланецкому удалось стать студентом престижного учебного заведения, не выходя из своей квартиры в Кишиневе. Онлайн тестирование было проведено представителями Россотрудничества в Молдове.



ИВАН ЛАНЕЦКИЙ - АБИТУРИЕНТ

«Я всегда знал, что у меня хорошо с математикой и информатикой. Я трудился много лет, и теперь я буду обучаться кибернетической безопасности в Высшей Школе Экономики».



МИХАИЛ ДАВЫДОВ – ГЛАВА РЦНК

«Это тестирование, которое проводилось в очень строгих условиях, под камерами. Выпускники должны были ответить на несколько вопросов онлайн. Традиционно, на этапе зачисления мы наблюдаем порядка 1 500 желающих, в то время, как ВУЗы предлагают лишь 500 мест».



Виктория – тоже выпускница, но свое будущее девушка видит в Молдове, и получить высшее образование также планирует на родине.



ВИКТОРИЯ ТЕРЛЕЦКАЯ – АБИТУРИЕНТ

«Я считаю, что Молдова и наши ВУЗы могут предоставить нам прекрасные возможности, поэтому нам не обязательно ехать учиться за границу. Несмотря на то, что я хорошо владею двумя языками: английским и немецким, в будущем я планирую остаться в Молдове и построить свою карьеру здесь. Я считаю, что молодежь должна оставаться в стране и способствовать ее развитию».



В этом году зачисление в высшие учебные заведения пройдет в несколько этапов. В С 27 июля по 4 августа состоится подача документов - онлайн, а уже 7 августа будут объявлены предварительные результаты. С 8 по 18 августа начнется подача оригиналов документов в выбранный ВУЗ. Окончательные результаты зачисления студентов будут объявлены 20 августа.