



18 троллейбусов с гармошкой приедут в Кишинёв из Риги и уже в сентябре могут выйти на улицы нашей столицы. Транспортные средства были выставлены на торги Рижской мэрией. Приобретение латвийских троллейбусов - это один из этапов модернизации троллейбусных парков муниципия Кишинёв.



План по обновлению в Кишиневе общественного транспорта был одобрен муниципальным советом месяц назад. А сегодня советники проголосовали за снятие запрета на покупку транспортных средств старше 12 лет. Он препятствовал покупке троллейбусов, выставленных на торги мэрии Риги. Год их производства - 2005.



ВИКТОР КИРОНДА, ВИЦЕ-ПРИМАР МУН. КИШИНЕВ

«Проект закупки троллейбусов из Риги – это часть большого проекта по восстановлению и модернизации транспортного парка Кишинева. Мы предлагаем посредством аукциона купить 100 троллейбусов, и еще 40 будут собраны здесь. Посредствам аукциона мы купим троллейбусы у рижской мэрии. Это 18 троллейбусов с гармошкой повышенной вместимости расширят возможности общественного транспорта».



По словам вице-примара Виктора Киронды рижские троллейбусы в хорошем состоянии и могут проработать еще 10 лет без поломок.



ВИКТОР КИРОНДА – ВИЦЕ-ПРИМАР МУН. КИШИНЕВ

«У них бОльшая вместительность, потому что сегодня мы видим, что общественный транспорт не справляется с пассажиропотоком. Пассажиры вынуждены набиваться в троллейбусы. Эта мера позволит нам на самых переполненных маршрутах - №10, 22, 1- запустить новые троллейбусы бОльшей вместимости. Так будет больше места для пассажиров».



Цена на 1 троллейбус варьируется от 35 тысяч евро до 50 тысяч евро. На приобретение 18 транспортных средств будет выделено 18 миллионов леев. Киронда уточнил, что если покупка состоится, то к сентябрю троллейбусы могут появиться на улицах Кишинева.