



Депутаты парламента сразу в двух чтениях проголосовали за инициативу президента Игоря Додона по расширению мер поддержки предпринимательства. Так, в частности, увеличена сумма кредитов, процентная ставка которых подлежит субсидированию, а также расширен список получателей самой субсидии. Эта мера позволит покрыть процентные ставки по кредитам, полученным в микрофинансовых организациях.



СЕРГЕЙ ПУШКУЦА – ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР, МИНИСТР ФИНАНСОВ

«Расширение списка категорий получателей программы субсидирования процентной ставки, посредством включения экономических агентов, кредитующихся в небанковских кредитных организациях. Второе – увеличение суммы кредита, по которому субсидируется процентная ставка с 3 до 6 ежемесячных фондов оплаты труда».



Несмотря на то, что представители парламентской оппозиции не стали открыто выступить против поддержки государством предпринимательства, но они все же пытались критиковать законопроект. Так, прекрасно понимая, что страна пребывает не только в эпидемиологическом кризисе, но и испытывает серьезные финансовые трудности из-за пандемии, депутаты от оппозиции все же требовали серьезно увеличить сумму помощи и размер пособий.



РАДУ МАРИАН – ДЕПУТАТ ОТ ПДС

«Мы сравнили размер антикризисных пакетов помощи, предоставляемых в других странах региона, и Молдова, к сожалению, была в хвосте списка».



ДАН ПЕРЧУН – ВИЦЕ-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФРАКЦИИ ПДС

«Вы в сложной ситуации, но я, все же, прошу, сделайте усилие и найдите решение для этих людей, потому что они обнищают. Они будут вынуждены продавать дома и автомобили, чтобы заплатить по взятым ими кредитам».



Глава постоянной парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам, депутат-социалист Владимир Головатюк обратился к парламентской оппозиции, призвав их проявить политическую мудрость, перестать вставлять палки в колеса, и начать оказывать содействие правительству для того, чтобы населению действительно была оказана помощь.



ВЛАДИМИР ГОЛОВАТЮК – ГЛАВА ПРОФИЛЬНОЙ КОМИССИИ, ДЕПУТАТ ОТ ПСРМ

«Этот достаточно простой проект о расширении мер поддержки использован как повод для того, чтобы высказать все свои претензии правительству. Это повод. Страна живет, и страна будет жить. Надо меньше критиканства и больше нормального содействия нам, правительству, и тогда все будет хорошо».



Несмотря на критику проекта со стороны оппозиции, документ был утвержден парламентом сразу в двух чтениях. Стоит отметить, что ранее, предпринимательское сообщество положительно оценило инициативу президента, заявив, что она поможет справиться с финансовыми трудностями компаний.