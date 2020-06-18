



Те, кто пытались закрыть большинство районных больниц страны, сегодня критикуют действующего министра здравоохранения и выдвигают Виорике Думбрэвяну вотум недоверия. Так депутат-социалист Владимир Односталко прокомментировал инициативу депутатов группы «Про Молдова».



РУКСАНДА ГЛАВАН – ДЕПУТАТ

«Пандемия коронавируса охватила весь мир, и зараженными оказались более 8 миллионов 400 тысяч человек, и унесла жизни еще более 450 тысяч. Эта эпидемиологическая катастрофа не могла обойти стороной Молдову, но, безусловно, количество зараженных могло быть меньше».



Вице-председатель парламентской комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье Владимир Односталко напомнил Руксанде Главан, что в её бытность министром здравоохранения, ведомство подготовило план ликвидации больниц, в основном, районных.



ВЛАДИМИР ОДНОСТАЛКО – ДЕПУТАТ ОТ ПСРМ

«В 2016-2017 годах Минздрав возглавлял человек, которым была подготовлена Национальная стратегия ликвидации больниц, в частности, районных. И, слава Богу, тогда этого не произошло, и это дало нам возможность максимально выдержать большой наплыв пациентов, который есть».



Односталко подчеркнул, что в том случае, если бы планы Главан воплотились в жизнь, то страна оказалась бы в настоящем коллапсе, потому что ни лечить, ни принимать пациентов в период пандемии в большинстве районов страны было бы невозможно.



ВЛАДИМИР ОДНОСТАЛКО – ДЕПУТАТ ОТ ПСРМ

«Большое спасибо тем коллективам районов Окница, Басарабяска, Чимишлия, где президент лично принимал участие в сохранении коллективов. Эти и другие районные советы и районные больницы, которые спасли эти больницы».



Депутат-социалист отметил, что некоторые оппозиционные политики пытаются использовать эпидемиологическую ситуацию в стране в своих политических играх, с целью получения определенных предвыборных дивидендов.



ВЛАДИМИР ОДНОСТАЛКО – ДЕПУТАТ ОТ ПСРМ

«Всемирный враг под названием «ковид», к сожалению, используется некоторыми околополитическими деятелями, бывшими чиновниками Минздрава исключительно в политических целях. Эти люди ничего не предлагают, чтобы помочь системе здравоохранения и медицинским кадрам. Более того, за весь период пандемии, эти деятели не были ни в одном медучреждении, которое работает с ковидными пациентами».



Подводя итог, Владимир Односталко подчеркнул, что все медучреждения Республики Молдова работают в режиме нон-стоп, справляясь с задачей, поставленной перед ними государством.