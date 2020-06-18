



30% пассажиров не придерживаются санитарных норм, рекомендованных врачами для общественного транспорта. К такому выводы пришли инспекторы Национального агентства автотранспорта по итогам проведенных проверок. Сообщается также, что в период действия ЧП, когда действовал запрет на междугороднее сообщение, появились дельцы, которые незаконно перевозили пассажиров, подвергая их и свое здоровье риску.



ЮЛИАН ПОСТИКЭ, ГОССЕКРЕТАРЬ МИНЭКОНОМИКИ

Перевозить пассажиров можно только на сидячих местах, с обязательным ношением масок, и дезинфекцией транспорта перед каждым рейсом. К сожалению, только 70% пассажиров придерживаются рекомендаций врачей и носят маски. Это обнаружили инспекторы агентства автотранспорта по итогам проверок».



Постикэ заявил, что пассажироперевозки – один из наиболее пострадавших сЕкторов национальной экономики. Главная причина – снижение пассажиропотока. В этой связи Минэкономики озвучило ряд мер, призванных поддержать отрасль.



ЮЛИАН ПОСТИКЭ, ГОССЕКРЕТАРЬ МИНЭКОНОМИКИ

«Мы продлили срок действия сертификатов профессиональной компетенции, которые выдаются операторам транспортных компаний и водителям. Также был продлен срок действия техосмотра. Мы не применяли санкции за то, что водители не выходили на маршруты. Был продлен и срок действия сертификатов комфорта, выдаваемых автобусам, которые задействованы в пассажироперевозках.



В Минэкономики также заявили, что во время действия режима ЧП на междугородние маршруты вышли незаконные пассажироперевозчики. Им были выписаны штрафы на общую сумму 157 тысяч леев, были изъяты регистрационные номера автобусов, а в некоторых случаях водители получили запрет на перевозку пассажиров на полгода.