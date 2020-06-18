



Президент страны Игорь Додон намерен пригласить ПСРМ, ДПМ, ПДС, ППДП на переговоры, в ходе которых будет создано либо новое парламентское большинство, либо будет принято решение о проведении досрочных парламентских выборов. Глава государства акцентировал внимание на том, что последние события на политической арене страны преследуют цель – вернуть олигархов в Молдову.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Мы все сейчас наблюдаем то отчаяние, с которым олигархи продолжают покупать депутатов, желая вернуться к власти. Они надеются таким образом спастись, избежать уголовной ответственности за банковскую аферу и все их нелегальные схемы; они надеются, что им не придется возвращать украденные деньги, а подкуп депутатов и создание хаоса – их единственный способ уйти от наказания».



Президент уверен, что самым большим вызовом для «здоровых» политических сил является не допущение к власти олигархической группировки Плахотнюк-Шор- Канду.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Для того чтобы на корню пресечь планы Плахотнюка и Шора, нужно, чтобы ПСРМ, ПДС, ДПМ и ППДП продемонстрировали политическую ответственность, нашли совместными усилиями наилучшие способы предотвращения хаоса и анархии в Парламенте Республики Молдова. В качестве президента я окажу всю необходимую помощь антиолигархическим партиям, как сделал это год назад, и поддержу любое решение, которое обеспечит стабильность и безопасность граждан».



Президент заверил, что готов поддержать как нынешнее управление, так и другую правящую формулу, в которой важную роль будут играть партии Майи Санду и Андрея Нэстасе. Но в том случае, если эти партии чувствуют себя готовыми взять на себя ответственность за управление эпидемиологическим и экономическим кризисами.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Не в последнюю очередь, имея в виду ярко выраженное стремление ПДС добиться досрочных парламентских выборов, я мог бы поддержать и такой вариант, если в этом направлении будут сделаны практические шаги, и если мы будем уверены в том, что это решение послужит интересам граждан».



Президент намерен пригласить к дискуссиям антиолигархические парламентские партии, чтобы найти консенсус, а затем и решение - либо новое парламентское большинство, либо проведение досрочных парламентских выборов. Игорь Додон заверил, что пока он президент, олигархи к власти в Республике Молдова не вернутся.