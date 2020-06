“În contextul marcării Anului Lucrătorului Medical în Republica Moldova, am apreciat înalt piesa „Îngeri, cu halate albe”, lansată de artiștii moldoveni. Am adus sincere mulțumiri tuturor celor implicați în crearea acestei piese care reprezintă un omagiu adus medicilor: interpreți, actori moldoveni, reprezentanți ai muzicii populare și ai muzicii ușoare, instrumentiști, ș.a. Sunt mândru de faptul că societatea noastră este solidară în lupta cu virusul de tip nou COVID-19”, a scris Igor Dodon pe Facebook.Totodată, șeful statului a discutat despre participarea reprezentanților țării noastre la festivalul ,,Slaveanskii Bazar” care va avea loc în perioada 14-20 iulie la Vitebsk, Belarus. Igor Dodon a anunțat că și în acest an va susține participarea țării noastre la acest festival internațional de amploare.