Старая версия Реклама Контакты MD ENG
Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV
Дональд Туск призвал Молдову распустить парламент и назначить досрочные выборы
 

Заявление для прессы депутатов Парламента РМ от ПСРМ



Опубликовано: 14:01 18/06/2020




Проекты







 
Accent-TV © 2013-2020. All rights reserved. Raport anual
 
X

LIVE AccentTV