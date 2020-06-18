COVID-19: 374 новых случая заражения
За последние 24 часа в Республике Молдова обработано 1769 тестов, подтверждено 374 случая заражения новым коронавирусом. Всего в стране на сегодняшний день зарегистрировано 13106 случаев заболевания COVID-19, передает МОЛДПРЕС.
По данным Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, из общего числа выявленных сегодня случаев семь ввезены, остальные - местной передачи.
Большинство случаев заражения COVID-19 зарегистрировано в столице - 125, еще 81 - в Бельцах, 19 - в Тараклии, 13 - в Дрокии, 12 - в Оргееве.
Среди заразившихся 26 медицинских работников: 12 врачей и 12 медсестер.
Состояние 444 пациентов тяжелое, 27 подключены к аппаратам ИВЛ. В последние часы COVID-19 унес жизни еще 11 человек, общее число смертей достигло 444.
По данным Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, из общего числа выявленных сегодня случаев семь ввезены, остальные - местной передачи.
Большинство случаев заражения COVID-19 зарегистрировано в столице - 125, еще 81 - в Бельцах, 19 - в Тараклии, 13 - в Дрокии, 12 - в Оргееве.
Среди заразившихся 26 медицинских работников: 12 врачей и 12 медсестер.
Состояние 444 пациентов тяжелое, 27 подключены к аппаратам ИВЛ. В последние часы COVID-19 унес жизни еще 11 человек, общее число смертей достигло 444.
Опубликовано: 18:02 18/06/2020
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