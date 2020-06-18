За последние 24 часа в Республике Молдова обработано 1769 тестов, подтверждено 374 случая заражения новым коронавирусом. Всего в стране на сегодняшний день зарегистрировано 13106 случаев заболевания COVID-19, передает МОЛДПРЕС.



По данным Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, из общего числа выявленных сегодня случаев семь ввезены, остальные - местной передачи.



Большинство случаев заражения COVID-19 зарегистрировано в столице - 125, еще 81 - в Бельцах, 19 - в Тараклии, 13 - в Дрокии, 12 - в Оргееве.



Среди заразившихся 26 медицинских работников: 12 врачей и 12 медсестер.



Состояние 444 пациентов тяжелое, 27 подключены к аппаратам ИВЛ. В последние часы COVID-19 унес жизни еще 11 человек, общее число смертей достигло 444.

