Президент Игорь Додон и в этом году поддержит представителей Молдовы на конкурсе «Славянский базар», который пройдёт 14-20 июля в белорусском Витебске.



Об этом глава государства сообщил на встрече с музыкантом Константином Московичем и композитором Олегом Баралюком. Президент обсудил с ними ряд вопросов, связанных с нынешним положением дел в области культуры и стране в целом.



- В контексте отмечаемого в 2020-м Года медицинского работника в Республике Молдова я дал высокую оценку композиции „Îngeri, cu halate albe” («Ангелы в белых халатах»), созданной молдавскими артистами. Искренне поблагодарил всех участвовавших в создании этой композиции, являющей собой дань уважения медикам. Это молдавские певцы, актеры, исполнители народной и эстрадной музыки, инструменталисты и др. Горжусь тем, что наше общество проявляет солидарность в борьбе с вирусом COVID-19, – отметил президент.