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Президент Игорь Додон и в этом году поддержит представителей Молдовы на конкурсе «Славянский базар»


Президент Игорь Додон и в этом году поддержит представителей Молдовы на конкурсе «Славянский базар», который пройдёт 14-20 июля в белорусском Витебске.

Об этом глава государства сообщил на встрече с музыкантом Константином Московичем и композитором Олегом Баралюком. Президент обсудил с ними ряд вопросов, связанных с нынешним положением дел в области культуры и стране в целом.

- В контексте отмечаемого в 2020-м Года медицинского работника в Республике Молдова я дал высокую оценку композиции „Îngeri, cu halate albe” («Ангелы в белых халатах»), созданной молдавскими артистами. Искренне поблагодарил всех участвовавших в создании этой композиции, являющей собой дань уважения медикам. Это молдавские певцы, актеры, исполнители народной и эстрадной музыки, инструменталисты и др. Горжусь тем, что наше общество проявляет солидарность в борьбе с вирусом COVID-19, – отметил президент.


Опубликовано: 17:26 18/06/2020

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