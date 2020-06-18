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Участие в незаконных гонках будет наказываться по закону


Участие в незаконных гонках станет причиной уголовного преследования. Законопроект об этом был проголосован депутатами.

Таким образом, Уголовный кодекс был дополнен положением о проведении незаконных гонок, автовладельцы, которые будут участвовать в этих гонках будут наказываться штрафом до 32500 леев, неоплачиваемым трудом на пользу общества, и лишением прав на 2 года.

В то же время организация гонок, конкурсов или незаконных тренировок на общественных дорогах будет наказываться штрафом от 67500 до 75000 леев, неоплачиваемым трудом на пользу общества, или тюремным заключением до 2 лет.


Опубликовано: 17:10 18/06/2020

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