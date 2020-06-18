Парламентарии в двух чтениях одобрили инициативу президента Игоря Додона по расширению мер поддержки предпринимателей, среди которых и увеличение числа получателей субвенций.



Таким образом, увеличена сумма кредитов, по которым государство берет на себя выплату процентных платежей. Теперь она составляет 6 месячных фондов оплаты труда.



Кроме того, эта мера применяется и в отношении займов, полученных в небанковских финансовых учреждениях. Министр финансов Серджиу Пушкуцэ заявил, что эти меры ожидаемы бизнес-сообществом.



- Этот проект обсуждался с профильными ассоциациями и отражает их предложения, - отметил он.



Закон вступит в силу с 1 июля 2020 г.