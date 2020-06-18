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Новак ответил Таубер: Шор не лидер, а обыкновенный вор


“Тот, кого вы гордо называете “наш лидер” – никакой не лидер, а обыкновенный вор”. Об этом депутат ПСРМ Григорий Новак заявил на заседании парламента депутату фракции “Шор” Марине Таубер, сообщает aif.md.

– Фигурируя в отчете “Кролл”, вы пока еще сидите в этом зале, только потому, что генеральный прокурор еще не успел до вас добраться. Но думаю, что он это сделает, и в камере вы будете сидеть много лет не на таком мягком, а на более жестком стуле, – сказал он.

Новак также отметил, что расследование “кражи века” продвигается и свет на истину прольется. Заявления депутата сопровождались криками Таубер. Социалист попросил ее успокоиться, предложив спикеру вызвать врача.

– То, что вы прыгаете тут, как сорока, и всех оскорбляете, не делает вам чести, – сказал он.


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Опубликовано: 12:44 18/06/2020

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