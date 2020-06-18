Во фракции Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинева произошли изменения. Место советника Николая Паскару, ставшего депутатом ПСРМ по спискам партии, занял Александр Мельничук.



Александр Мельничук вошел в состав юридической комиссии Муниципального совета.



В прошлом созыве Муниципального совета Кишинева Александр Мельничук также был советником фракции ПСРМ.