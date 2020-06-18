Александр Мельничук – новый муниципальный советник фракции ПСРМ
Во фракции Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинева произошли изменения. Место советника Николая Паскару, ставшего депутатом ПСРМ по спискам партии, занял Александр Мельничук.
Александр Мельничук вошел в состав юридической комиссии Муниципального совета.
В прошлом созыве Муниципального совета Кишинева Александр Мельничук также был советником фракции ПСРМ.
Александр Мельничук вошел в состав юридической комиссии Муниципального совета.
В прошлом созыве Муниципального совета Кишинева Александр Мельничук также был советником фракции ПСРМ.
Опубликовано: 12:43 18/06/2020
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