Игорь Додон победит в президентской гонке, если во второй тур выйдет Майя Санду. Таковы данные социологического исследования, реализованного компанией iDATA, которая опросила группу экспертов. В нем участвовали 21 специалист в своей области с различными политическими взглядами.



Так согласно результатам, Майя Санду набрала бы 47,6%, а Игорь Додон - 52,4%. Период сбора данных: 10 – 15 мая 2020.