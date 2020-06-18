ОПРОС: Эксперты прогнозируют победу Игоря Додона в ходе предстоящих осенью президентских выборов
Игорь Додон победит в президентской гонке, если во второй тур выйдет Майя Санду. Таковы данные социологического исследования, реализованного компанией iDATA, которая опросила группу экспертов. В нем участвовали 21 специалист в своей области с различными политическими взглядами.
Так согласно результатам, Майя Санду набрала бы 47,6%, а Игорь Додон - 52,4%. Период сбора данных: 10 – 15 мая 2020.
Так согласно результатам, Майя Санду набрала бы 47,6%, а Игорь Додон - 52,4%. Период сбора данных: 10 – 15 мая 2020.
Опубликовано: 12:28 18/06/2020
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