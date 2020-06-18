Военнослужащие из 12 стран прибыли в Москву для участия в Параде Победы
Военнослужащие из 12 стран прибыли в Москву для участия в Параде Победы 24 июня и уже принимают участие в тренировках, сообщил главнокомандующий сухопутных войск генерал армии Олег Салюков газете «Красная звезда».
Военные прибыли из:
Азербайджана,
Армении,
Беларуси,
Казахстана,
Киргизии,
Китая,
Молдовы,
Монголии,
Сербии,
Таджикистана,
Туркменистана,
Узбекистана.
Военные прибыли из:
Азербайджана,
Армении,
Беларуси,
Казахстана,
Киргизии,
Китая,
Молдовы,
Монголии,
Сербии,
Таджикистана,
Туркменистана,
Узбекистана.
Опубликовано: 11:48 18/06/2020
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