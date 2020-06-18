Военнослужащие из 12 стран прибыли в Москву для участия в Параде Победы 24 июня и уже принимают участие в тренировках, сообщил главнокомандующий сухопутных войск генерал армии Олег Салюков газете «Красная звезда».



Военные прибыли из:



Азербайджана,

Армении,

Беларуси,

Казахстана,

Киргизии,

Китая,

Молдовы,

Монголии,

Сербии,

Таджикистана,

Туркменистана,

Узбекистана.