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Деятельность некоторых парикмахерских, аптек и частных медцентров приостановлена


В результате проверок, проведенных в течение последней недели, власти решили приостановить деятельность 16 парикмахерских и семи аптек. Также были закрыты четыре частных медицинских учреждения, в том числе, стоматологическая клиника. Были закрыты и пять предприятий розничной и оптовой торговли.
Это произошло после того, как специалисты в области общественного здоровья выявили различные нарушения санитарных норм, введенных для предотвращения распространения нового типа коронавируса, передает IPN.

Заместитель директора Национального агентства общественного здоровья Василе Гуштук заявил на пресс-конференции, что в общей сложности было проверено почти 500 единиц, оказывающих различные услуги. Было установлено, что не соблюдалось требование относительно проверки здоровья сотрудников в начале рабочего дня. Некоторые сотрудники работали без перчаток, масок или защитных экранов. В некоторых торговых единицах было замечено скопление людей, что строго запрещено.

Он добавил, что было составлено 12 протоколов о правонарушениях, а сумма наложенных штрафов превышает сто тысяч леев.

Генеральный директор Национального агентства по безопасности пищевых продуктов Владислав Котич заявил, что инспекторы провели более 1580 проверок в учреждениях общепита, констатировав более 460 несоответствий. Было задокументировано и передано в полицию более 40 серьезных случаев. В то же время, с 15 июня, с момента возобновления деятельности сектора HoReCa, инспекторы проверили 95 единиц, выявив 17 несоответствий, два из которых, серьезных случая.


Опубликовано: 11:45 18/06/2020

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