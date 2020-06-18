Председатель парламентской фракции Партии социалистов Корнелиу Фуркулицэ выступил с репликой по поводу перехода еще одного депутата от фракции ДПМ в группу Pro-Moldova.



Он отметил, что сегодня, 18 июня, исполняется ровно неделя с тех пор, как депутаты вместе проголосовали за Декларацию, осуждающую политический туризм. Тем не менее, вчера депутат, приложивший руку к документу, осуждающему переход из партии в партию в парламенте, сделала именно то, что осудила своим собственным голосованием.



«Граждане все видят и прекрасно понимают, что происходит. Купля-продажа депутатов в нынешнем парламенте, к сожалению, стала обычной практикой, точно так же, как черешня теперь продается на центральном рынке.



Хорошо то, как сказали бы некоторые, что количество долларовых миллионеров в нашей стране увеличилось на одного человека. Плохо то, что некоторым депутатам наплевать на закон и мораль, а страна и ее граждане только проиграли.



ПСРМ тщательно проанализирует сложившуюся ситуацию и вскоре примет решение», – написал Корнелиу Фуркулицэ на своей странице в социальной сети.