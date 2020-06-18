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Корнелиу Фуркулицэ: Купля-продажа депутатов в парламенте, к сожалению, стала обычной практикой


Председатель парламентской фракции Партии социалистов Корнелиу Фуркулицэ выступил с репликой по поводу перехода еще одного депутата от фракции ДПМ в группу Pro-Moldova.

Он отметил, что сегодня, 18 июня, исполняется ровно неделя с тех пор, как депутаты вместе проголосовали за Декларацию, осуждающую политический туризм. Тем не менее, вчера депутат, приложивший руку к документу, осуждающему переход из партии в партию в парламенте, сделала именно то, что осудила своим собственным голосованием.

«Граждане все видят и прекрасно понимают, что происходит. Купля-продажа депутатов в нынешнем парламенте, к сожалению, стала обычной практикой, точно так же, как черешня теперь продается на центральном рынке.

Хорошо то, как сказали бы некоторые, что количество долларовых миллионеров в нашей стране увеличилось на одного человека. Плохо то, что некоторым депутатам наплевать на закон и мораль, а страна и ее граждане только проиграли.

ПСРМ тщательно проанализирует сложившуюся ситуацию и вскоре примет решение», – написал Корнелиу Фуркулицэ на своей странице в социальной сети.


Опубликовано: 10:36 18/06/2020

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