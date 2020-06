Președintele țării, Igor Dodon, cheamă PSRM, PDM, PAS și PPDA la masa de discuții, pentru a nu permite ca “oligarhii să revină în țară”. Totodată, șeful statului spune că este gata să discute propunerea PAS cu privire la declanșarea alegerilor parlamentare anticipate. Despre aceasta Igor Dodon a scris pe Facebook.



“Observăm cu toții disperarea cu care oligarhii continuă să cumpere deputați în dorința de a prelua puterea. Ei speră că așa vor reuși să se salveze, să fugă de răspunderea penală pentru frauda bancară și toate schemele lor ilegale, ei speră să nu mai întoarcă banii furați, iar coruperea deputaților și crearea haosului este unicul mijloc de a scăpa de pedeapsă”, a scris Igor Dodon.



Șeful statului spune că provocarea cea mare pentru forțele politice „sănătoase” din Parlament este să nu permită grupului oligarhic Plahotniuc-Șor-Candu să preia din nou controlul asupra puterii.



“Ca să curmăm din rădăcină planurile lui Plahotniuc și Șor, e nevoie ca PSRM, PAS, PDM si PPDA să dea dovadă de responsabilitate politică, să caute împreună cele mai bune soluții pentru ca în Parlamentul Republicii Moldova să nu fie instaurat haosul și anarhia. Ca președinte, voi acorda tot suportul partidelor antioligarhice, așa cum am făcut-o și cu un an în urmă, și voi susține orice soluție care ar asigura stabilitatea țării și securitatea cetățenilor”, a mai scris președintele.



Șeful statului spune că este gata să susțină atât actuala guvernare, cât și o altă formulă guvernamentală, în care un rol mai important să-l aibă PAS si PPDA, dacă aceste partide se simt cu adevărat pregătite să își asume responsabilități în gestionarea actualei crize sanitare și economice.



„Nu în ultimul rând, având in vedere dorința anunțată de PAS de a fi declanșate alegeri anticipate, aș putea să susțin și o astfel de propunere dacă se avansează în punerea ei în practică și dacă avem certitudinea că o astfel de soluție este în interesul cetățenilor”, spune Igor Dodon.



Președintele a menționat că actuala criză politică poate fi rezolvată pe mai multe căi. În următoarele zile, șeful statului va iniția discuții cu partidele politice antioligarhice din parlament pentru a găsi un consens.



“Cât voi fi eu președinte, oligarhia nu va reveni la putere în Republica Moldova”, a conchis Igor Dodon.