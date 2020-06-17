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Социалисты требуют образовать следственную комиссию по расследованию рейдерских атак на банки и страховые компании


Депутаты ПСРМ зарегистрировали проект решения парламента о создании следственной комиссии, которая должна выяснить все подробности смены собственников в банках и страховых компаниях в 2010-2011 годах.

Согласно одному из авторов инициативы, депутату Василе Боля, хищениям из банков предшествовал рейдерский захват акций финансовых учреждений в 2010-2011 годах.

- В последнее время госинституты активизировались в плане расследования банковской кражи. Она была тщательно подготовлена. Одним из ее элементов было насильственное изъятие акций банков в 2010-2011 гг. Без получения контроля над ними вывод денег был бы невозможен. Поэтому фракция ПСРМ считает, что широко освещаемые рейдерские захваты должны стать объектом расследования парламентской комиссии, - написал Боля в соцсети.
Проект подписали 10 депутатов от ПСРМ.


Опубликовано: 19:40 17/06/2020

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