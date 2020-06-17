



В больницах страны и в отделениях интенсивной терапии достаточно мест для пациентов с COVID-19. Об этом заявила глава Минздрава Виорика Думбрэвяну на заседании правительства, уточнив, что ведомство приняло решение увеличить количество коек для коронавирусных больных на резервные 20 штук в каждом медучреждении страны.



ВИОРИКА ДУМБРЭВЯНУ, МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

«Мы увеличиваем количество коек в кишиневском триажном центре для того, чтобы было достаточно мест для распределения людей с подозрением на инфекцию. Также, совместно с Минобороны мы готовим места в Институте фтизиопульмонологии, куда будут отправлены лица, чей диагноз - COVID-19 уже подтвержден. Там работают хорошие специалисты-инфекционисты, которые подготовлены и смогут справиться с ситуацией».



Также Думбрэвяну сообщила, что для лечения пациентов с диагнозом COVID-19 задействована и вторая больница, подведомственная Минздраву. Также решением министерства больные с легкой формой течения болезни перенаправлены из муниципальных больниц «Архангела Михаила» и Тома Чорбэ в первую больницу Минздрава. В обе кишинёвские больницы будут доставлять тяжелых больных. Также, министр опровергла слухи о том, что в отделениях реанимации нет свободных мест.



ВИОРИКА ДУМБРЭВЯНУ, МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

«У нас есть места в реанимациях. И речь идет не только о местах в двух республиканских больницах, но и в муниципальных, и в районных».



Виорика Думбрэвяну констатировала, что имеющихся в Молдове тестов хватит еще на полтора месяца. Кроме того, уже запущена процедура закупки еще 100 тысяч тестов для определения наличия вируса COVID-19.