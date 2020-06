Operațiunea de curățare a țevilor de captare a apei din Capitală este în toi. De asemenea, în contextul Codului Galben de inundații, primaru Ion Ceban a dispus ca traficul în zonele cu risc să fie redirecționat pe timpul ploilor.



TUDOR GÎRBU, CONSILIERUL PRIMARULUI GENERAL PE PROBLEMELE COMUNAL-LOCATIVE

Începând cu ziua de sâmbătă, am pompat în unele locuri apa, am curățat canalele, dar asta a fost temporar doar sâmbătă. Sâmbătă până târziu a fost curățat manual, unde au fost blocate viituri de apă, pietre, până aproape de 12 noaptea. Duminică s-a continuat să se curețe străzile carosabilelor, iar de luni s-a purces la curățarea canalelor propriuzise.



Ieri, muncitorii au intervenit pe strada Albișoara, iar astăzi lucrările au continuat pe strada Uzinelor. Totodată, la dispoziția primarului Ion Ceban va fi creat un grup de lucru care va verifica rețelele de canalizare pluvială de pe cele mai importante străzi.



Sursele vor fi alocate de la guvern. Preconizăm să renovăm strada Albișoara. Doar carosabilul. Nu o să intervenim în constructia străzii, dar aici se intervine și în rețele, deoarece sub stradă sunt foarte multe rețele inginerești, inclusiv apă, canalizare, gaze,



În circa trei săptămâni, reprezentanții Primăriei Chișinău vor evalua costurilor lucrărilor de reabilitare calitativă a rețelelor de canalizare pluvială.