Tradiția de a ridica case din lut și din paie prinde rădăcini în satele Moldovei. La Butuceni, chiar și în perioada pandemiei, muncitorii din sat lucrează la construcția și renovarea caselor bătrânești, din cadrul pensiunii turistice amplasată în localitate. Scopul este unul – de a promova turismul moldovenesc și patrimoniul țării.



La Butuceni, raionul Orhei, nu veți găsi lux și tehnologii de ultima generație, ci doar ceea ce au lăsat prin moștenire străbunicii – case cu obloane vechi, cu picturi murale și garduri din nuiele.



Am desenat floarea și noi la moment cioplim în piatră cu dalta și ciocănașul. Iată așa o cioplim, pe o parte și pe altă parte.



Facem restaurare la niște pietre care se pun la prispa casei, așa cum a fost la bătrâni, la buneii noștri, străbunicii noștri. Pentru noi asta este o istorie.



ANATOLIE BOTNARU, PROPRIETAR AL COMPLEXULUI „ECO RESORT BUTUCENI”

Cumpărăm ferestrele, ușile, tot ce lumea aruncă la gunoi. Scopul restaurării este în general de a păstra patrimoniul – este un patrimoniu. Tot ce vedeți în spate, au fost făcute de mâinile oamenilor cândva. Sunt niște tradiții. Ele s-au născut, trăiesc și vor trăi la sat.



Turiștii sunt încântați de peisajele pitorești și stilul autentic al caselor bătrânești.



Sunt pentru prima dată aici și îmi place foarte mult. O să mai vin aici ca să admir locurile frumoase din Moldova. Aveți niște locuri minunate.



Eu tot am o căsuță acolo bătrânească cu stâlpii așa vopsiți și ar fi de dorit ca așa să rămână cum a fost satul nostru.



Am rămas cu o impresie plăcută de acest loc pitoresc. Trebuie să păstrăm cultura, trebuie să păstrăm frumosul, să avem amintiri plăcute și tot așa să transmitem din generație în generație.



Fiind în vizită în satul Butuceni, am trecut și pe la vila lui Victor Borșevici – doctor habilitat, profesor, cavaler al Ordinului Republicii, membru al Academiei Internaționale de Informatizare pe lângă ONU, membru al Academiei de Științe din New-York, diplomat, publicist, fost ambasador al RM în Republica Populară Chineză.



VICTOR BORȘEVICI, CAVALER AL ORDINULUI REPUBLICII

Eu mai întâi am cumpărat de la niște vecine niște covorașe vechi moldovenești, țesute de mâna lor. Dar pe urmă, au început să vină la mine oamenii. Prietenii mei din asociația de colecționar, fiecare venea cu un cadou. Pentru mine, adunate împreună, ne arată cultura noastră, ne arată spiritul nostru moldovenesc. Vânturile istorice niciodată nu o să ne fărâme, cât de greu n-ar fi.