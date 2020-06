Donează sânge, salvează vieți! Și angajații preturii Botanica s-au alăturat campaniei nobile de suplinire a rezervelor Centrului Național de Transfuzie a Sângelui. Pe lângă ei, și alți zeci de voluntari au venit astăzi să doneze sânge, în aer liber.



Acest bărbat spune că, inițial, a donat sânge pentru profesorul său și de atunci, de fiecare dată, se străduie să ajute alți oameni.



Am început să donez sânge cu 17-18 ani în urmă. Am făcut-o pentru profesorul meu de la universitate și, de atunci, de fiecare dată când am posibilitatea, vin și donez. Trebuie să nu ne gândim doar la noi, dar și la alți oameni.



Prima dată am mers să donez sânge să văd cum e, după care deja mai bine de 5 ani obișnuiesc să fac acest lucru. Vreau să-i îndemn pe cei care au posibilitatea și doresc să facă acest lucru, să vină numaidecât și să doneze.



Vicepretorul sectorului Botanica, Iurie Vitneanschi, spune că donează sânge de la vîrsta de 18 ani.



IURIE VITNEANSCHI, VICEPRETORUL SECTORULUI BOTANICA, MUN. CHIȘINĂU

Este pentru a 22-a oară când donez. În perioada actuală, când coronavirusul se răspândește în rîndul populației, sunt tot mai puțini voluntari la Centrul Național de Transfuzie a Sângelui. De aceea, am decis să facem acest gest nobil pentru a ajuta oamenii care în această perioadă au cel mai mult nevoie.



Astăzi, punctul mobil de recoltare a sângelui, deschis în cadrul Centrului Medicilor de Familie nr. 3 din sectorul Botanica va activa până la ora 14:00. Un punct de recoltare similar va fi deschis si miercurea viitoare, în cadrul Centrului Medicilor de Familie nr. 1 din strada Nicolae Titulescu. Veronica Leșco, Ilona Vedrașco și Eugen Gumeniuc, Accent TV.