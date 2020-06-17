



Холокост – это часть не только мировой, но и молдавской истории. Во время второй мировой войны, за три года румынской оккупации, на территории Молдавской ССР было уничтожено или умерли от холода, голода или болезней в специально созданных гетто и концлагерях более 300 тысяч евреев и 50 тысяч ромов. И хотя Румыния, которая долгое время пыталась отрицать факт холокоста на своей и захваченных территориях, в 2009 году официально его признала и извинилась за причастность к преступлениям против человечности, некоторые молдавские историки по-прежнему отрицают холокост на территории современной Республики Молдова.



Жертвами Холокоста считаются 6 млн евреев Европы – это число закреплено в приговорах Нюрнбергского трибунала. На территории Молдовы евреев и ромов начали уничтожать летом 1941 года, практически с самого начала румынской оккупации. Причём приказ об уничтожении части евреев Бессарабии и Буковины и о депортации остальных румынский диктатор Ион Антонеску отдал по собственной инициативе, без какого-либо давления со стороны немцев. Армии и жандармерии были спущены так называемые “приказы о зачистке территорий”. Они предписывали уничтожать на месте всех евреев, находящихся в сельской местности, закрывать в гетто всех городских евреев, а также арестовывать всех подозрительных и партийных активистов. Массовые расстрелы еврейского населения проводились по всей оккупированной территории. Так, в Косоуцком лесу было убито 6 тыс. человек, у Вертюжан погибло 7,5 тыс. евреев, а в Дубоссарах румыны расстреляли 12 тыс. человек.



17 июля 1941 года Ион Антонеску, в этот день находившийся в Бельцах, распорядился о создании по всей Бессарабии гетто и концентрационных лагерей. В Единецком гетто было закрыто 23 тысячи человек, в Вертюжанах – 21 тысяча, Секурянах – 13 тысяч, Кишиневе – 12 тысяч, Маркулештах – 5 тысяч. Вместе с евреями туда ссылались и ромы.



А после образования губернаторства Транснистрия - так называлась вновь созданная провинция под управлением румынской администрации со столицей в Одессе – было принято решение депортировать всех бессарабских евреев за Днестр. Туда же сгонялись евреи и цыгане из Северной Буковины, а также украинские евреи из-за Южного Буга. В сентябре 1941 года начальникам концлагерей была разослана инструкция о том, как проводить депортации. Согласно ей, евреев необходимо было собирать в конвои под контролем румынских солдат и пешим ходом отправить в Приднестровье по заранее намеченным маршрутам. Через каждые 10 километров было вырыто по яме приблизительно на 100 человек каждая. Те евреи, которые не могли идти, подлежали расстрелу. Тела погибших нужно было сбрасывать в эти ямы..



В итоге так называемый “еврейский вопрос” в Бессарабии и южных областях Украины был решен уже к августу 1941 года, за что маршал Ион Антонеску, был награждён Железным рыцарским крестом – высшей наградой Третьего рейха. Он был единственный из иностранцев, кто удостоился этого ордена на тот момент.

В концентрационных лагерях Транснистрии выжили очень немногие. Когда советские войска вступили в Междуречье Южного Буга и Днестра, там осталось 50 тыс. евреев. Всего в концлагерях Транснистрии в годы румынской оккупации было расстреляно, погибло от голода и холода или было заживо сожжено, как в концентрационном лагере в Богдановке, более 300 тыс. евреев и 50 тыс. ромов.



Маршал Антонеску был осуждён в 1946 году. Его приговорили к смерти за военные преступления и казнили вместе с вице-премьер-министром Константином Василиу, основным лидером жандармерии – органа, который особо активно проявил себя во время холокоста. Среди казненных был и губернатор Транснистрии Георге Алексиану.