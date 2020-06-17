



Быть на шаг впереди стихии решила кишинёвская администрация. После того, как Государственная гидрометеослужба объявила желтый код из-за угрозы наводнений в результате сильных дождей, генпримар муниципия Кишинёв Ион Чебан отдал распоряжение в срочном порядке очистить канализационные люки во всех сЕкторах Кишинева.



Чистить канализационные люки начали с тех улиц, где существует риск затопления. Кроме того, было принято решение своевременно перенаправить дорожное движение из тех зон, где на участках дорог собирается вода. Ион Чебан потребовал также ускорить процесс расчетов для проведения работ по ремонту и очистке ливневой канализации, чтобы решить проблему регулярного затопления одних и тех же столичных улиц во время ливней. Генпримар отметил, что зачастую, наводнения в столице происходят из-за того, что система ливневой канализации не справляется с объемом выпадающих осадков. «Для решения этой проблемы необходимо время, потому как включает значимые расходы. Мы ищем решения. Шаг за шагом у нас все получится», - подытожил Ион Чебан.