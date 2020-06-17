



Традиция возведения в молдавских селах домов из глины и соломы уходит своими корнями в историю нашего края. В Бутученах даже в период пандемии местные жители не останавливают ремонт стареньких домов, являющихся частью туристических пансионов. И всё это для продвиженияе местного туризма и сохранения культурного наследия.



В селе Бутучены Оргеевского района вы не встретите домов, выстроенных по последней моде – только привычная классика: старенькие дома, времен еще наших дедов и прадедов, с резными ставнями на окнах, расписными стенами и плетенными заборами.



«Я нарисовал цветок, и сейчас мы его высекаем в камне долото и молоточком. Вот так, с одной и с другой стороны».



«Мы реставрируем камни, которые потом вернем в основу крыльца, так как было у наших дедов и прадедов. Для нас – это история».



АНАТОЛИЙ БОТНАРУ – ВЛАДЕЛЕЦ ТУРИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

«Мы покупаем старые оконные рамы, двери, все, что люди выносят на мусор. Цель реставрации – это сохранить наследие, потому что это наше культурное наследие. Все, что вы видите – сделано когда-то руками человека. Это традиции. Они родились, жили, и будут жить в селе всегда».



Туристов каждый раз впечатляют живописные пейзажи и восхищает аутентичность местных построек.



«Я первый раз здесь и мне очень нравится. Я еще раз сюда приеду, потому что обожаю живописные места Молдовы. Замечательные места здесь!».



«У меня тоже здесь есть старинный дом, с резными столбами на крыльце. Хочется, чтобы все осталось так, как было у нас в селе».



«Я остался приятно удивлен этим местом. Мы должны сохранить нашу культуру, нашу красоту, нашу память. И все это мы должны передавать из поколения в поколение».



Будучи в Бутученах, мы не смогли пройти мимо домика бывшего посла Молдовы в Китае, известного историка Виктора Боршевича, известного также и своей привязанностью к молдавской культуре. Свой дом дипломат оформил в традиционном народном стиле, и он превратился в своеобразный музей молдавской старины.



ВИКТОР БОРШЕВИЧ – КАВАЛЕР ОРДЕНА РЕСПУБЛИКИ

«Я сначала купил у соседей несколько ковриков ручной работы. Потом ко мне стали приходить в гости люди. Мои друзья из Ассоциации коллекционеров приходили каждый со своим уникальным подарком. Для меня все эти вещи, собранные вместе, демонстрируют нашу культуру, наш молдавский дух. Ветры истории никогда не смогут нас сокрушить, как сложно бы нам ни было».



Вероника Лешко, Николай Васильев для Accent Tv.