



В столичном Центре переливания крови – острая нехватка крови и плазмы. В период пандемии, люди опасаются приходить в центр, однако, кровь и плазма всё также нужны пациентам молдавских медучреждений. Претура сектора Ботаника решила организовать мобильные пункты сбора крови, куда можно прийти пешком, не опасаясь заразиться в общественном транспорте.



Сегодня, в пункте сдачи крови, расположенном на территории Центра семейных врачей №3 по адресу Дачия 5/2, достаточно многолюдно. Доноры говорят, что рады такой возможности – не ехать через весь город, а просто прийти пешком и сдать кровь. У каждого из пришедших был свой путь в донорство и свои причины сдавать кровь, но все признавались нашему телеканалу, что рады возможности помочь другим людям.



«Лет в 17-18 я первый раз сдал кровь для своего университетского профессора. И с тех пор, когда есть возможность, я всегда сдаю кровь».



«Первый раз пошла просто, чтобы сдать, и уже втянулась».



«Это хорошо для твоего организма: кровь обновляется, кровь очищается. И эту кровь потом получают и другие люди, которым она нужна после операции, для переливания».



Вице-претор сектора Ботаника Юрий Витнянский не остался в стороне от этой благородной акции. Оказалось, что он уже 22 раза сдавал кровь. По словам Витнянского, донорство важно как никогда, потому что в стране – эпидемия и медучреждениям нужен постоянный запас донорской крови и плазмы.



ЮРИЙ ВИТНЯНСКИЙ – ВИЦЕ-ПРЕТОР СЕКТОРА БОТАНИКА

«Учитывая, что ситуация с коронавирусом достаточно активно развивается, в Центре переливания крови небольшое количество людей, а пациенты остро нуждаются в крови. И сегодня мы с работниками претуры пришли поддержать эту инициативу Центра переливания крови».



Доноры обратились к тем, кто сомневается: сдавать или не сдавать? Сдавать!



ЮРИЙ ВИТНЯНСКИЙ – ВИЦЕ-ПРЕТОР СЕКТОРА БОТАНИКА

«Добрые дела нужно делать как можно чаще».



«Нужно думать не только о себе, но и о других. Эмпатия – это вещь великолепная для тех, кто понимает».



Всего на Ботанике планируется организовать 3 мобильных пункта для сдачи крови, и все они будут расположены возле секторальных поликлиник. Первый работал на прошлой неделе. Сегодня можно успеть сдать кровь у Центра семейных врачей №3, а в следующую среду – у Центре семейных врачей №1.