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ОБСЕ высоко оценило усилия президента



Тема свободного передвижения граждан между двумя берегами Днестра стала главной на встрече президента Молдовы Игоря Додона со специальным представителем ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Томасом-Майером Хартингом. Во встрече также принял участие глава Миссии ОБСЕ в нашей стране Клаус Нойкирх.

Президент сообщил, что, несмотря на пандемию, между двумя берегами Днестра есть тесный контакт, а Игорь Додон регулярно общается с Вадимом Красносельским. Благодаря последней телефонной беседе был частично урегулирован вопрос свободы передвижения граждан из некоторых населенных пунктов Левобережья.

ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ
«К сожалению, не все проблемы еще решены, но их нужно решать. Приднестровье приняло решение о завершении режима ЧП 15 июня, но, к сожалению, некоторые ограничения для передвижения жителей левого и правого берега остались до сентября».

В свою очередь, спецпредставитель ОБСЕ по приднестровскому вопросу подчеркнул значимую роль президента Игоря Додона в урегулировании возникающих проблем между берегами Днестра.

ТОМАС-МАЙЕР ХАРТИНГ - СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОБСЕ ПО ПРИДНЕСТРОВСКОМУ ВОПРОСУ
«Мы знаем о ваших проблемах со свободой перемещения. И мы знаем о ваших попытках, они успешны, и направлены на облегчение передвижения в некоторых местах. И это уже хорошее начало».

В то же время, Хартинг выразил недоумение позицией Левобережья, уточнив, что вирус не знает границ, а общая беда, наоборот, должна людей объединять.

ТОМАС-МАЙЕР ХАРТИНГ - СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОБСЕ ПО ПРИДНЕСТРОВСКОМУ ВОПРОСУ
«Я, может быть, наивно понимаю, но если есть такой кризис, он облегчает контакты между сторонами. Вирус не знает границ, не знает КПП. И было бы логично сотрудничество».

Спецпредставитель ОБСЕ по приднестровскому урегулированию находится в Молдове с трехдневным визитом. Известно, что у Хартинга запланирована встреча и с представителями Тирасполя, после которой, еще одна встреча с Игорем Додоном.



Опубликовано: 18:42 17/06/2020




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