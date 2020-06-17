



Тема свободного передвижения граждан между двумя берегами Днестра стала главной на встрече президента Молдовы Игоря Додона со специальным представителем ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Томасом-Майером Хартингом. Во встрече также принял участие глава Миссии ОБСЕ в нашей стране Клаус Нойкирх.



Президент сообщил, что, несмотря на пандемию, между двумя берегами Днестра есть тесный контакт, а Игорь Додон регулярно общается с Вадимом Красносельским. Благодаря последней телефонной беседе был частично урегулирован вопрос свободы передвижения граждан из некоторых населенных пунктов Левобережья.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«К сожалению, не все проблемы еще решены, но их нужно решать. Приднестровье приняло решение о завершении режима ЧП 15 июня, но, к сожалению, некоторые ограничения для передвижения жителей левого и правого берега остались до сентября».



В свою очередь, спецпредставитель ОБСЕ по приднестровскому вопросу подчеркнул значимую роль президента Игоря Додона в урегулировании возникающих проблем между берегами Днестра.



ТОМАС-МАЙЕР ХАРТИНГ - СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОБСЕ ПО ПРИДНЕСТРОВСКОМУ ВОПРОСУ

«Мы знаем о ваших проблемах со свободой перемещения. И мы знаем о ваших попытках, они успешны, и направлены на облегчение передвижения в некоторых местах. И это уже хорошее начало».



В то же время, Хартинг выразил недоумение позицией Левобережья, уточнив, что вирус не знает границ, а общая беда, наоборот, должна людей объединять.



ТОМАС-МАЙЕР ХАРТИНГ - СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОБСЕ ПО ПРИДНЕСТРОВСКОМУ ВОПРОСУ

«Я, может быть, наивно понимаю, но если есть такой кризис, он облегчает контакты между сторонами. Вирус не знает границ, не знает КПП. И было бы логично сотрудничество».



Спецпредставитель ОБСЕ по приднестровскому урегулированию находится в Молдове с трехдневным визитом. Известно, что у Хартинга запланирована встреча и с представителями Тирасполя, после которой, еще одна встреча с Игорем Додоном.