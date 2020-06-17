



«Чтоб добрым быть, нужна мне беспощадность». Пожалуй, именно это высказывание из шекспировского Гамлета, как нельзя лучше, подходит для законопроекта, инициированного депутатом-социалистом Никитой ЦуркАном. Законопроект предусматривает наказание, в том числе уголовное, за пропаганду фашизма, расизма, за проявления ксенофобии, а также за отрицание Холокоста.



НИКИТА ЦУРКАН – ДЕПУТАТ ОТ ПСРМ

«Этот законопроект не просто ради законопроекта. Нет, мы хотим поменять восприятие человеком того, что он делает. Если человек будет понимать, что за это он может получить реальный штраф или реальный срок, тогда он будет думать – что он делает, что он говорит и что он пишет. И в результате, мы сможем изменить наше общее восприятие и наш общий менталитет».



Молдова всегда была многонациональной страной, и сила нашей страны именно в гармоничном межнациональном сосуществовании, подчеркнул Цуркан. Однако, появление в стране ряда организаций, открыто пропагандирующих ущемление прав других национальностей, может привести к плачевным последствиям, уверен депутат.



НИКИТА ЦУРКАН – ДЕПУТАТ ОТ ПСРМ

«Ни для кого не секрет, что в Молдове сегодня функционирует определенное количество организаций, которые пропагандируют нацизм, фашизм, расизм, пропагандируют ксенофобию. Такое, на мой взгляд, должно пресекаться по закону».



Законопроект был разработан при непосредственном участии Еврейской общины Молдовы, руководство которой заявляет о росте антисемитских настроений в молдавском обществе и участившихся актах вандализма. Никита Цуркан отметил, что подобные преступления до сих пор не имеют четкого выражения в Уголовном кодексе. В случае принятия парламентом предложенного документа, будут внесены поправки в Уголовный и в Административный кодексы.



НИКИТА ЦУРКАН – ДЕПУТАТ ОТ ПСРМ

«Если мы говорим об Административном кодексе, то здесь речь идет о введении и увеличении существующих штрафов за отрицание Холокоста, за продвижение и высказывания ксенофобского, расистского и фашистского характера. Штрафы будут и для физических, и для юридических лиц».



Никита Цуркан достаточно оптимистично смотрит на будущее предложенного им законопроекта. Подобная практика существует в большинстве европейских стран. Так и соседняя Румыния, и Австрия с Германией, Франция и Польша давно приняли законы, устанавливающие уголовную ответственность за поддержку и пропаганду нацизма, подстрекательство к нетерпимости, дискриминации, отрицание преступлений, совершенных нацистским режимом. И законы работают: людей, их нарушающих, действительно, наказывают, подчеркнул депутат. Цуркан также уточнил, что социалисты намерены вести диалог с депутатами других фракций, чтобы документ был утвержден всем парламентом.