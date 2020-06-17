Правительство одобрило законопроект, согласно которому сотрудники Нацбанка, приговоренные судом к отбыванию наказания, будут вынуждены выплатить денежную сумму, которая была потрачена на адвокатов.



Согласно документу, разработанному минюстом, в случае обвинительного приговора в связи нарушениями при исполнении служебных обязанностей, что привело к ущербу третьей стороне, расходы на адвокатов, понесенные НБМ, будут возмещаться теми, в отношении которых вынесен обвинительный вердикт.



Премьер Ион Кику заявил, что на данный момент существует не ясная ситуация в условиях, когда лица из руководства НБМ, принимавшие участие в краже миллиарда, пользуются услугами адвокатов за счет страны.



- Мало того, что был украден миллиард, мы еще и платим за участников. И речь не идет о покушении на независимость НБМ. Речь идет о законе: никто в Молдове вне зависимости от места работы – будь то в парламенте или НБМ – не может быть выше, чем гражданин Молдовы, за которого никто не платит услуги адвокатов в случае нарушения закона, - заявил премьер Ион Кику.



Президент Игорь Додон ранее заявил, что государство тратит миллионы леев на адвокатов, представляющих интересы управляющих Нацбанка, которых обвиняют по делу о банковской краже.



Глава государства уточнил, что независимость ведомства должна быть обеспечена, но, если в суде будет доказана вина фигурантов уголовного дела, они должны возместить расходы на услуги адвокатов.