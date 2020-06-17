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Сотрудники НБМ, которые будут осуждены, возместят государству расходы на адвокатов


Правительство одобрило законопроект, согласно которому сотрудники Нацбанка, приговоренные судом к отбыванию наказания, будут вынуждены выплатить денежную сумму, которая была потрачена на адвокатов.

Согласно документу, разработанному минюстом, в случае обвинительного приговора в связи нарушениями при исполнении служебных обязанностей, что привело к ущербу третьей стороне, расходы на адвокатов, понесенные НБМ, будут возмещаться теми, в отношении которых вынесен обвинительный вердикт.

Премьер Ион Кику заявил, что на данный момент существует не ясная ситуация в условиях, когда лица из руководства НБМ, принимавшие участие в краже миллиарда, пользуются услугами адвокатов за счет страны.

- Мало того, что был украден миллиард, мы еще и платим за участников. И речь не идет о покушении на независимость НБМ. Речь идет о законе: никто в Молдове вне зависимости от места работы – будь то в парламенте или НБМ – не может быть выше, чем гражданин Молдовы, за которого никто не платит услуги адвокатов в случае нарушения закона, - заявил премьер Ион Кику.

Президент Игорь Додон ранее заявил, что государство тратит миллионы леев на адвокатов, представляющих интересы управляющих Нацбанка, которых обвиняют по делу о банковской краже.

Глава государства уточнил, что независимость ведомства должна быть обеспечена, но, если в суде будет доказана вина фигурантов уголовного дела, они должны возместить расходы на услуги адвокатов.


Опубликовано: 18:01 17/06/2020

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