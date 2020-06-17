Антирекорд! В Молдове зарегистрировано 478 новых случаев COVID-19
За последние сутки в Молдове зарегистрировано 478 новых случаев заражения коронавирусом по итогам обработки 1943 тестов. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты. Общее число инфицированных составило 12732 человека.
Сообщается, что среди заболевших 37 сотрудников системы здравоохранения.
Скончались 433 пациента.
Полностью выздоровели 7077 человек.
Опубликовано: 17:56 17/06/2020
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