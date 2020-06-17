

За последние сутки в Молдове зарегистрировано 478 новых случаев заражения коронавирусом по итогам обработки 1943 тестов. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты. Общее число инфицированных составило 12732 человека.



Сообщается, что среди заболевших 37 сотрудников системы здравоохранения.



Скончались 433 пациента.



Полностью выздоровели 7077 человек.