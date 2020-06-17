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Правительство одобрило законопроект о социальной поддержке семей военнослужащих и сотрудников МВД


Документ предполагает увеличение степени социальной защиты семей военнослужащих и сотрудников МВД в случае утери кормильца. Законодательная инициатива предусматривает увеличение размера пенсий по утере кормильца от нынешних 30%-40% от его дохода - до 50%.

Законопроект будет предложен на рассмотрение депутатам. В случае его одобрения планируется, что закон вступит в силу с 1 января 2021 года.


Опубликовано: 16:34 17/06/2020

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