Еще один шаг к искоренению бюрократии: примария запускает 3 компьютерные системы для учета документов
Генеральный примар Кишинева Ион Чебан подписал сегодня договор о сотрудничестве со Службой информационных технологий и кибербезопасности.
Это госучреждение окажет муниципалитету помощь во внедрении 3 компьютерных систем для управления большим объемом документов по следующим сферам деятельности: управление документами, управление петициями и управление людскими ресурсами.
Это госучреждение окажет муниципалитету помощь во внедрении 3 компьютерных систем для управления большим объемом документов по следующим сферам деятельности: управление документами, управление петициями и управление людскими ресурсами.
Опубликовано: 16:26 17/06/2020
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