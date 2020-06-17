Генеральный примар Кишинева Ион Чебан подписал сегодня договор о сотрудничестве со Службой информационных технологий и кибербезопасности.



Это госучреждение окажет муниципалитету помощь во внедрении 3 компьютерных систем для управления большим объемом документов по следующим сферам деятельности: управление документами, управление петициями и управление людскими ресурсами.