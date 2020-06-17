На улице Алба-Юлия полным ходом идут работы по благоустройству аллеи
Аллея на улице Алба Юлия столичного сектора Буюканы, на отрезке от рынка “Дельфин” до Балканского шоссе, была заасфальтирована.
Об этом на своей странице в соцсети написал генеральный примар муниципия Кишинёв Ион Чебан.
Он уточнил, что благоустройство этой аллеи началось в апреле. За это время оттуда убрали киоски, освобожденные участки привели в порядок, сняли старый асфальт. Затем был установлен новый бордюр, уложен слой гравия и новое покрытие.
Сейчас здесь ведутся работы над обустройством защитной зоны тротуаров, после чего по периметру аллеи будут высажены растения.
Общая длина поверхности, подлежащей реабилитации, составляет 600 метров, ширина – 4 метра.
Об этом на своей странице в соцсети написал генеральный примар муниципия Кишинёв Ион Чебан.
Он уточнил, что благоустройство этой аллеи началось в апреле. За это время оттуда убрали киоски, освобожденные участки привели в порядок, сняли старый асфальт. Затем был установлен новый бордюр, уложен слой гравия и новое покрытие.
Сейчас здесь ведутся работы над обустройством защитной зоны тротуаров, после чего по периметру аллеи будут высажены растения.
Общая длина поверхности, подлежащей реабилитации, составляет 600 метров, ширина – 4 метра.
Опубликовано: 16:25 17/06/2020
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