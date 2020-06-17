Аллея на улице Алба Юлия столичного сектора Буюканы, на отрезке от рынка “Дельфин” до Балканского шоссе, была заасфальтирована.



Об этом на своей странице в соцсети написал генеральный примар муниципия Кишинёв Ион Чебан.



Он уточнил, что благоустройство этой аллеи началось в апреле. За это время оттуда убрали киоски, освобожденные участки привели в порядок, сняли старый асфальт. Затем был установлен новый бордюр, уложен слой гравия и новое покрытие.



Сейчас здесь ведутся работы над обустройством защитной зоны тротуаров, после чего по периметру аллеи будут высажены растения.



Общая длина поверхности, подлежащей реабилитации, составляет 600 метров, ширина – 4 метра.