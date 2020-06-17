Министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну заявила, что в больницах страны и отделениях интенсивной терапии достаточно мест для пациентов с COVID-19.



Глава ведомства уточнила, что слухи о том, что в отделениях реанимации нет свободных мест, лишены оснований. Она также добавила, что все больницы страны получили указание подготовить резервные 20 коек для пациентов с COVID-19.



Думбрэвяну рассказала, что будет увеличено и количество мест в центре распределения в Кишиневе, а в институте фтизиопульмонологии откроют отделение для больных коронавирусом.



Стоит отметить, что в столице во вторую клинику минздрава госпитализируют зараженных коронавирусом нового типа с протеканием болезни в лёгкой форме.