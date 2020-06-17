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В Кишиневе готовятся к очередным ливням: какие распоряжения дал генпримар


В связи с тем, что Государственная гидрометеорологическая служба объявила на ближайшие дни “желтый код” возможных затоплений в некоторых районах страны, администрация Кишинева решила быть на шаг впереди стихии.

В частности, генеральный примар муниципия Ион Чебан распорядился очистить ливнёвки во всех зонах столицы, где есть наибольшая вероятность затопления улиц. Кроме того, он поручил перенаправить движение транспорта с тех участков, где, как правило, собирается вода. Генпримар также дал задание ускорить расчеты, касающиеся вмешательства, ремонта и очистки ливнёвок, чтобы раз и навсегда положить конец проблеме, которая возникает при каждом ливне.

– Затопления улиц возможны, потому что ливнёвки в столице рассчитаны на объем 17 л/кв.м, а воскресные осадки составили 27 л/кв.м. Решение этой проблемы требует времени и затрат. Мы ищем подходящий вариант, и найдем его, – подчеркнул градоначальник.


Опубликовано: 12:24 17/06/2020

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