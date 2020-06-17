Президент провел встречу со спецпредставителем ОБСЕ по приднестровскому урегулированию
Президент страны Игорь Додон встретился со специальным представителем ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Томасом-Майром Хартингом. Во встрече также принял участие глава Миссии ОБСЕ в Молдове Клаус Нойкирх.
Стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся текущей повестки урегулирования приднестровского конфликта. В частности, речь шла о проблемах свободного передвижения наших граждан через Днестр, о функционировании банковской системы, телекоммуникаций и др.
- Высоко оценил роль ОБСЕ как ключевой переговорной площадки, выразил посредникам признательность за помощь в процессе сближения позиций двух берегов Днестра на благо людей, – отметил Игорь Додон.
Томас-Майр Хартинг прибыл в Республику Молдова с трехдневным рабочим визитом.
Стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся текущей повестки урегулирования приднестровского конфликта. В частности, речь шла о проблемах свободного передвижения наших граждан через Днестр, о функционировании банковской системы, телекоммуникаций и др.
- Высоко оценил роль ОБСЕ как ключевой переговорной площадки, выразил посредникам признательность за помощь в процессе сближения позиций двух берегов Днестра на благо людей, – отметил Игорь Додон.
Томас-Майр Хартинг прибыл в Республику Молдова с трехдневным рабочим визитом.
Опубликовано: 12:20 17/06/2020
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