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Президент провел встречу со спецпредставителем ОБСЕ по приднестровскому урегулированию


Президент страны Игорь Додон встретился со специальным представителем ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Томасом-Майром Хартингом. Во встрече также принял участие глава Миссии ОБСЕ в Молдове Клаус Нойкирх.

Стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся текущей повестки урегулирования приднестровского конфликта. В частности, речь шла о проблемах свободного передвижения наших граждан через Днестр, о функционировании банковской системы, телекоммуникаций и др.

- Высоко оценил роль ОБСЕ как ключевой переговорной площадки, выразил посредникам признательность за помощь в процессе сближения позиций двух берегов Днестра на благо людей, – отметил Игорь Додон.

Томас-Майр Хартинг прибыл в Республику Молдова с трехдневным рабочим визитом.

Президент провел встречу со спецпредставителем ОБСЕ по приднестровскому урегулированию



Опубликовано: 12:20 17/06/2020

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